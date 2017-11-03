焦点：澳洲9月零售销售缺乏动能 恐拖累第三季经济成长

路透悉尼11月3日 - 由于工资增长迟滞和水电煤气费上涨迫使消费者缩减开支，澳洲零售商销售又一个月表现温和，这给第三季经济成长带来坏兆头。

2017年5月3日，澳洲悉尼，一家零售店的店员与顾客在交谈。REUTERS/Steven Saphore

澳洲统计局周四公布的数据显示，9月零售销售与前月持平。这让分析师大吃一惊，他们原本预计零售销售在8月意外下降后，9月会回升0.4%。

7月和8月名义销售下降，而整个第三季经通胀调整后仍增长0.1%。实际上，零售商卖出了更多商品，但获利减少。

数据公布后，澳元AUD=D4下跌0.3%至0.7687美元，脱离周四所及一周多高位0.7729美元。

今年早些时候澳洲零售业已经呈现出一定的活力，但复苏并未持久，因为薪资和家庭收入低迷削弱了购买力。

周五的数据暗示，第三季民间消费有可能对整体经济增长的贡献不大。这也给澳洲央行有关未来两年经济以3%的速度加速增长的预期蒙上阴影。

澳洲央行一直担心房地产行业不断膨胀的债务限制消费者在其他方面的支出能力，这是央行自2016年8月来一直将利率维持在1.50%纪录低位的原因之一。

家用品和百货店领跌，食品和服装小幅上升。

澳洲最大的百货店运营商Myer(MYR.AX)本周下调增长目标，此前其季度营收下降2.8%。

其他经济部门状况改善。

周四数据显示，澳洲9月建筑许可攀升至七个月高位，而贸易收支连续第11个月实现顺差，为40多年来最长顺差时期。(完)