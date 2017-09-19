澳新汇市：澳元在0.80美元的阻力位处挣扎，新西兰元持稳

路透悉尼9月19日 - 澳元兑美元周二面对重要的0.80美元阻力位走势挣扎，投资人为美联储政策立场变强硬的风险对冲；新西兰元在乳制品竞价之前持稳。

澳元持稳在0.7975美元，从周一所及低点0.7940美元回升，该水平为9月4日以来最低。

受大宗商品价格走势影响的澳元与加元同步下跌，此前加拿大央行副总裁连恩表示，加元的强势将是未来利率决策的一个考虑因素。

澳洲央行也对近期澳元上涨表示抗议，称进一步上涨将给通胀带来压力，并损及经济成长。澳元兑美元本月曾触及近两年半高位0.8125。

之后澳元走势举步维艰，因其他地区的央行已转为减少刺激举措，而澳洲央行则维持指标利率在纪录低位。

不过，周二公布的澳洲央行9月政策会议记录显示，央行对经济前景的看法更为乐观，因就业市场改善。

澳洲联邦银行经济分析师Gareth Aird称，澳洲央行最近的言论略微偏向鹰派，但认为该央行仍维持中性政策倾向。

“就业市场明显改善意味着除非受到经济冲击，否则指标利率下一步将是上调。过去一周市场预期已变得进一步指向收紧政策。2018年8月前升息的几率为百分之百。”

新西兰元兑美元报0.7281，昨日低见0.7249。

投资者将密切关注周三的全球乳品贸易拍卖，以及本周稍晚出炉的经常帐收支和国内生产总值(GDP)数据。(完) (编译 李春喜/许娜；审校 高琦/王兴亚)