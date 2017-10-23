澳新汇市：新西兰元延续跌势创五个月新低，澳元触及一周半低点

路透悉尼10月23日 - 新西兰元周一下滑至五个月低位，外界担心即将组建的工党联盟将对移民和外资施加限制，澳元跌至一周半低位。

新西兰元兑美元连跌第五日至0.6941，为5月22日以来所未见。

新西兰元兑美元自9月23日大选以来累计下跌5.4%，此次大选没有明显赢家，使该国两大党依赖新西兰第一党组建政府。

新西兰第一党党魁彼得斯(Winston Peters)上周宣布将支持工党，该党在过去10年是反对党。

自那之后新西兰元多头一直感到悲观，因为工党和新西兰第一党组成的执政联盟意味着，近年来支持强劲经济增长的开放政策将发生重大转变。

新西兰市场周一因假日休市。

Triple T Consulting董事Sean Keane表示：“过去10年做多新西兰元一直是非常好的资产配置策略，但政府更迭、以及当前楼市和移民周期明显结束将令前景有所改变，货币走势也将随着转变。”

澳元跌至0.7805美元，为10月12日以来最低水平。自上月触及0.8124美元的两年高点以来，澳元已经下跌3%以上。

澳元跌势主要源自美元反弹，上周美国参议院批准2018财年预算案激励美元上扬。

日本执政联盟在选举中大胜也对美元有利，因为这意味着压低日圆的再通胀举措仍然是政府政策的核心。

国内方面，本周的主要事件是周三公布的澳洲第三季消费者物价指数(CPI)。经济学家预计整体通胀率刚刚触及央行2%-3%目标区间的低端，只有更高的通胀率才能挑战近期利率持稳的前景。(完) (编译 王颖/王灿；审校 戴素萍/徐文焰)