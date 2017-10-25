澳新汇市：澳洲通胀数据意外疲弱打压澳元，新西兰元随之走跌

路透悉尼10月25日 - 澳元周三跌至7月中期以来最低点，此前澳洲公布通胀数据意外疲弱，进一步降低了未来几个月升息的可能性。

澳元兑美元下滑0.6%至0.7727，跌破近期低点0.7733，并有可能回撤至200日移动均值0.7694。

稍早公布的数据显示，澳洲第三季消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.8%，不及市场预估的增长2.0%。

基础通胀平均在1.85%左右，仍低于预期，且略低于第二季水准。这是澳洲核心通胀率连续第七个季度低于澳洲央行设定的2-3%的长期通胀目标区间。

摩根大通分析师Henry St John表示：“从核心通胀率来看，导致通胀率下降的零售利润率压缩情况并未缓解。”

他说：“我们早就认为澳洲央行2018年将按兵不动。中期内央行不具备加息条件，通胀数据则证实了这一点。”

澳元下跌拖累已经承压的新西兰元。新西兰元兑美元继周二下跌0.9%之后进一步跌至0.6898美元。

新西兰新一届执政联盟拟采取的政策被认为对外资不友好。其计划包括控制移民、上调最低薪资、以及除“通胀”之外将“就业”也纳入央行职责。

分析师猜测，后一举措可能意味着利率维持低位的时间要超过新西兰央行目前的预期。市场已经预计央行要到2019年才会加息。

澳洲西太平洋银行汇率分析师Imre Speizer表示：“新西兰大选显然对新西兰元兑美元不利，即使考虑到通常的影响因素后也是如此。”

“未来一周的技术目标位是0.6820/0.6900美元区域。”(完) (编译 王兴亚/王灿；审校 徐文焰)