澳新汇市：澳元和新西兰元整理跌幅，FED主席鲍威尔讲话推高美元

路透悉尼/惠灵顿2月28日 - 澳元和新西兰元周三陷于两周低位交投，此前市场押注美国将加快升息步伐，推高了美债收益率和美元。

澳元兑美元目前持稳于0.7791，之前在海外市场下跌0.8%。澳元此番下跌后接近2月低点0.7759，若跌破则可能回到12月区域水平。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔周二在上任以来首次公开亮相时承诺，在防止经济过热的同时坚持渐进加息的计划。

这引发外界臆测，美联储官员3月召开下次会议时将上调对今年利率的预测。

“根据他在问答环节的回答，越来越多的投资人猜测，3月开会时美联储预测中值从三次升向四次的可能性，现在高于从三次降至两次的可能性，”花旗分析师在报告中写道，

期货市场走势暗示，投资人几乎完全消化了到12月时将有三次升息的可能性。这样的话，美国利率将远远高于澳洲，这是自2000年以来从未出现过的现象。

此外，澳元也受到中国调查数据的拖累。

中国2月官方制造业PMI降至19个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要是受春节因素影响企业普遍停工减产；非制造业PMI亦降至四个月低点。

新西兰元兑美元持稳在0.7229美元，昨晚在鲍威尔发表乐观讲话之后下跌0.9%。(完) (编译 艾茂林/李春喜 审校 孙茉莉/蔡美珍)