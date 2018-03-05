澳新汇市：澳元和新西兰元呈守势，贸易战风险笼罩市场

路透悉尼/惠灵顿3月5日 - 澳元和新西兰元周一保持守势，围绕全球贸易战的风声抑制了风险偏好，掩盖了国内经济数据的积极影响。

澳元兑美元跌0.18%至0.7748美元，接近最近创下的两个月低点0.7713美元。新西兰元兑美元跌0.35%至0.7218美元，进一步接近0.7184美元附近的支撑位。

澳洲和新西兰都是开放的大宗商品出口经济体，从自由贸易中获益匪浅。因此如果美国总统特朗普的关税威胁引发针锋相对的报复措施，就容易对澳新经济构成冲击。

“本周贸易保护主义言辞料吸引市场关注，任何报复举动都会令依赖贸易的货币受到不利影响，”Kiwibank资深分析师Jeremy Couchman表示。

澳洲汽车销售、招聘广告和新屋建筑许可数据强劲，对今年经济继续增长是个好兆头。

周三出炉的数据料显示，澳洲第四季国内生产总值(GDP)较前季增长约0.6%，同比增幅料从2.8%放缓至2.5%，但仍标志着逾26年未出现技术性衰退。

澳洲央行周二将召开3月会议，外界预期该央行肯定会维持利率在1.5%不变，并暗示不急于升息。

对新西兰元来说，下一个考验将是全球奶制品拍卖。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 戴素萍/李爽)