澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆双双跳涨，因冒险情绪好转

路透悉尼3月9日 - 澳元和新西兰元周五兑日圆双双跳涨，因风险偏好受到提振。此前朝鲜(北韩)领导人金正恩提出可以停止进一步的核试验及导弹试射活动并与美国总统特朗普会面。

澳元兑日圆上涨0.6%。澳元本周上涨1.3%，中止了自1月19日以来的六周连跌。

新西兰元兑日圆亦上涨0.6%，本周有望上升1.4%。

澳洲和新西兰是开放的经济体，易受全球经济增长和大宗商品价格影响，当风险偏好改善时两国货币倾向于上升。

“我们认为日圆走势反映出，在特朗普将会见金正恩的消息传出后，风险人气呈正面。这也可以从股市表现看出来，今早股市开盘走坚，”澳洲国民银行(NAB)资深汇市策略师Rodrigo Catril表示。

Catril称投资者仍有些谨慎，他们在等待其他国家对美国关税决定的反应。

美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。

澳新货币兑美元略微下跌。澳元兑美元跌0.1%至0.7779美元，但周线仍为上涨。

新西兰元兑美元跌至0.7253美元，为连续第三天下滑，周线几无变动。(完) (编译 李婷仪/杜明霞；审校 张涛/张若琪)