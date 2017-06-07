焦点：澳洲经济追平荷兰创下的103个季度持续增长纪录 但步履沉重

2017年4月27日，澳洲悉尼，一名男子在悉尼歌剧院附近的公园里小憩。

路透悉尼6月7日 - 澳洲经济上一季艰难录得增长，追平荷兰创下的连续103个季度无衰退纪录，但由于薪资增长微乎其微，而且家庭负债沉重，令人对未来的增长活力存有疑虑。

澳洲政府周三公布的数据显示，第一季GDP较前季仅增长0.3%，与去年第四季1.1%的增幅相比大幅回落。

不过增长打消了对经济完全陷入衰退的担忧，提振澳元上涨0.003美元，至一个月高点0.7542美元。

“过去一年澳洲经济面临许多(不利)因素，地缘政治、恶劣天气、采矿业建设持续降温以及阴晴不定的楼市，”CommSec首席分析师Craig James表示。

“经济增长沿着曲折路线艰苦跋涉，但重点是，灾难预言者将需要另找目标了。”

周三的数据应该会让澳洲央行感到欣慰。该央行刚在一天前承认第一季经济增长情况可能令人失望。

但央行充满信心地表示，未来几年经济增速料逐步增至略超过3%。澳洲央行维持隔夜拆款利率于纪录低位1.50%不变，该指标利率自2016年8月以来一直保持在这个水准。

到目前为止，投资者似乎相信该央行的五年宽松周期已经结束。利率期货市场走势暗示，12月底前再次降息的可能性有16%。

澳洲经济自1991年以来从未出现过衰退，而且近几年增速经常胜过同类国家。但这种情况在3月季度发生了变化，当季按年增幅为1.7%，低于美国和英国实现的2%增幅。

澳洲统计局数据显示，按照当前的美元汇价，3月止12个月的经济产值为1.72万亿澳元(1.28万亿美元)，人均产值为71,000澳元左右。澳洲有2,400万人口。

**储蓄减少或支出下滑**

财长莫里森把经济放缓大部分归因于糟糕的天气，认为随着时间的推移，情况只会好转。莫里森刚在一个月前发布了年度预算案，其经济预估看起来雄心勃勃。

许多经济学家怀疑，3月末席卷昆士兰并导致煤炭出口中断数周的强力气旋，会对当前季度的经济增长带来影响。

对经济增长而言，最令人担忧的风险或许是低迷的消费者支出，因为薪资增长处于纪录低点以及抵押贷款债务偏高，给澳洲民众造成沉重负担。薪资对GDP的贡献比例降至1964年9月以来最低。

3月当季家庭消费较上年同期仅增长2.3%，是10年前所认为的正常水准的一半。家庭债务与可支配收入之比高达189%，达到非常危险的水平，远高于很多富裕国家。

为了维持支出习惯，澳洲民众不得不减少储蓄。3月当季储蓄率降至4.7%，在一年时间内下降了整整两个百分点，且为2008年底以来最低。

“消费增加，很大程度上是因为家庭进一步减少储蓄，使得储蓄率降至10年低点，”凯投宏观(Capital Economics)首席分析师Paul Dales表示。

“他们不可能永远这样，所以我们猜测收入增长缓慢将很快导致消费增长更加放缓。如此一来，我们认为，GDP增速进一步持续放缓的迹象将会浮现。”(完)