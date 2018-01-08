澳洲预计2018年铁矿石均价料下滑20% 因中国需求降温（更新版）

(新增瑞银集团和花旗对铁矿石价格的预估、LNG出口等)

路透悉尼1月8日 - 澳洲周一表示，预期今年铁矿石均价将为每吨51.50美元，较2017年下降20%，因为全球供应增加，而且中国钢铁行业收缩导致其需求降温。

上述政府预期和部分民间预测不一致，瑞银集团(UBS)和花旗预计2018年铁矿石均价将在每吨64美元左右，与2017年的64.30美元基本持平，因市场将被证明具有惊人的弹性。

现货铁矿石价格目前约为每吨75美元，上次跌至52美元下方是在2017年6月，但澳洲工业、创新与科学部资源和能源分析师David Thurtell称中国钢铁行业料将萎缩。

“我们仍认为我们的预期是合适的，”他说。

全球三大矿业巨头必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)和巴西淡水河谷 (VALE3.SA)严重依赖铁矿石销售，铁矿石营收占他们营收的大头，尽管这些公司已努力使业务多元化，向铜、铝和煤炭等其他工业原材料延伸。

巴西淡水河谷计划在2018年将铁矿石出口量提高7%至3.9亿吨。澳洲力拓与必和必拓、以及Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)则打算在未来几年增加约1.7亿吨新产能。

澳洲工业、创新与科学部在最新的商品展望报告中称，预期中的铁矿石价格下滑将延续至2019年，届时均价将仅为每吨49美元。

“随着市场对冬季限产影响铁矿石需求所导致的不确定性作出反应，铁矿石价格预计在2018年初将经历一些震荡，”该部门警告称。

该部表示，价格下跌将反映出低成本生产商的供应增加，以及中国钢铁业收缩导致需求降温。

中国正在关停高污染的老旧炼厂与感应炉，以抑制钢铁业的过剩产能。

中国国家主席习近平10月表示，治理污染是中国在2020年之前的重要任务之一。

截至2019年6月底的一年，澳洲液化天然气(LNG)出口料增至7,650万吨，2017/18财年预计为6,300万吨，去年为5,200万吨。

据该部称，2016/17财年和2018/19财年期间，LNG出口应该会令澳洲出口收入增加140亿澳元(110亿美元)，而铁矿石出口料将把出口收入拉低100亿澳元。

澳洲工业、创新与科学部预估，未来18个月焦煤价格将由上季每吨192美元的指标价格滑落，因供应增加抵销了需求。

该部门也预估，动力煤价格在2018全年至2019年初将会下滑，预计2018年纽卡斯尔港现货价将下跌12%至平均每吨77美元，2019年再跌6%至70美元。(完)