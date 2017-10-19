焦点：澳洲9月就业增长为2008年以来最快 通胀仍迟滞

路透悉尼10月19日 - 澳洲9月再次实现就业稳健增长，同比增幅创下近10年来最高，失业率则小幅下降。

资料图片：2016年5月，澳大利亚悉尼，报纸上的招聘广告。REUTERS/David Gray

周四公布的数据显示，澳洲失业率降至5.5%，分析师预期为5.6%。这是5月以来最低水平，5月失业率则是2013年初以来最低。

澳洲9月经季节调整后就业人口增加1.98万人，高于路透调查预估的增加1.50万人，且为连续12个月增加。

就业人口同比增速从本就很快的2.7%提高至3.1%。这种增速相当于美国就业人数同比增加450万人。

这使得今年以来的就业人口增幅达到37.15万人，主要因医疗保健、建筑和教育行业的增长强劲。

就业数据的分项指标同样乐观。尽管9月新增更多兼职工作，但过去一年来新增工作中约有85%是全职工作。

“全职就业岗位同比增长3.9%，表现令人惊艳。”澳洲联邦银行(CBA)高级分析师Michael Workman称。

“然而许多岗位是增加在医疗保健和旅游业等领域，这些行业属于薪资较低的级别。”他并称。“那就表示，所有这些岗位对整体收入的影响，比之前几次景气时要来得低，对通胀的影响也较温和。”

与此同时，9月就业参与率为65.2%，也是2012年以来最高，意味着积极求职的人口比例已扩大。

就业市场的闲置劳动力状况正使得薪资增长保持在近记录低位并抑制通胀；澳洲通胀率陷于央行目标区间2-3%之下。

图表：澳洲就业岗位创2008年以来最快同比增幅

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澳洲央行维持利率在1.50%已有一年多时间，因为央行既要考虑国内需求与通胀的疲软，也要顾及家庭债务不断攀升。

就业数据令投资者进一步推迟升息的时点预期，澳元/美元在数据公布后一度上涨0.002美元报0.7864美元。银行间利率期货并未显示明年11月前肯定将升息。

经济分析师预测未来几个月雇佣仍将保持在高水平，主要因为政府大规模基础设施建设支出、医保福利方面的公共开支以及总体上较为乐观的企业调查结果。

“不过，劳动力市场仍存在大量闲置产能，意味着即便就业增长保持强劲，在一段时间内仍将有大量剩余产能，”Capital Economics驻悉尼经济分析师Kate Hicki。

“因此我们预测，尽管近期就业市场改善，但未来一年的薪资增幅仍保持在2%左右。”(完)