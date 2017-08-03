调查：分析师上调澳元与新西兰元汇率预估 但仍落后于市场表现

路透悉尼8月3日 - 分析师再次上调澳元与新西兰元汇率预估，但仍落后于市场表现，因这两种货币快速升至两年高点。

路透访查的46位分析师预计，澳元兑美元一个月后料报0.7800美元，高于7月调查预估的0.7600美元，以及再上一次调查预估的0.7400美元。

但澳元周四已经报0.7930美元，而且最近一度触及0.8066美元的高位。根据7月时的调查，华侨银行对澳元汇率的预估最高，预计一个月后澳元达到0.7750美元。

分析师还将澳元兑美元三个月后汇率预估上调至0.7700，并预计六个月后和12个月后汇率为0.7600。2017年伊始时，分析师预计澳元兑美元六个月后报0.7300，一年后报0.7200。

分析师预计新西兰元兑美元一个月后报0.7340美元，距离当前水准0.7399不远，但高于前次调查预估的0.7200。新西兰元上周一度升至2015年5月来高位0.7557美元。

新西兰元兑美元三个月后料报0.7275美元，六个月和12个月后料报0.7200美元。

澳新货币兑美元今年大幅上涨。因美元受困于美国政治面忧虑和美联储放缓收紧政策步伐的预期。

利差交易亦助长了澳新货币的涨势。

此外澳元还受到铁矿石价格的支撑。

然而多数分析师认为，鉴于澳新两国利率将继续维持在纪录低点， 这终将损及澳新货币。

澳洲央行曾重申利率有必要维持在1.50%一段期间，因通胀仍低于其长期目标区间2-3%。

新西兰央行也曾暗示将继续按兵不动。新西兰利率目前也位在记录低位1.75%。

这意味随着部分发达国家撤回刺激措施，澳洲和新西兰享有的利差优势可能慢慢减弱。

“从策略角度来看，近来上涨的速度意味澳元可能面临一些下档风险。”澳新银行汇市策略主管Daniel Been称。(完)