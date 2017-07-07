调查：澳元和新西兰元短期内料维持在高位 之后可能小幅下跌

路透悉尼7月7日 - 澳元和新西兰元短期内料维持在数月高点附近，但在市场对欧洲和美国将收紧货币政策的预期升温之际，澳新货币的收益率优势收窄，因此进一步上涨空间料有限。

路透对52位分析师调查显示，澳元兑美元一个月后将在0.7600，高于之前预估的0.7400。

该货币周五报0.7585，上周曾触及三个半月高点0.7712。

调查还显示，澳元兑美元三个月后料在0.7500，较5月调查时高0.01美元。六个月后将维持在该水准，一年后将跌至0.7470。

澳洲联邦银行(CBA)的资深汇市策略师Elias Haddad称，“我们预计澳元将走坚，主要因为全球经济活动好转，这对铁矿石等大宗商品构成支撑。”

该银行预计澳元在12月后将位于0.78.

不过，分析师预计澳元进一步上涨空间有限，因在澳洲央行维持利率不变之际，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在继续收紧政策，因此澳元收益率优势收窄。

英国央行、欧洲央行和加拿大央行也出人意料地发表鹰派言论。相比之下，市场预计澳洲和新西兰决策者将在未来很长一段时间内把利率维持在纪录低位。

新西兰元兑美元一个月后将在0.7200，较4月调查时上涨0.028美元，但在三个月后将跌至0.7100。该货币最新报0.7286，距离五个月高点不远。

新西兰元兑美元六个月后将进一步跌至0.7050，12个月后将维持在该水准。

新西兰元今年以来已上涨逾5%，多数涨幅是在5月初之后录得。(完)