澳洲法院判决副总理没有议员资格 联合政府痛失多数优势（更新版）

（新增法院判决细节及副总理谈话）

路透坎培拉10月27日 - 澳洲高等法院周五裁决，副总理乔伊斯(Barnaby Joyce)没有资格留在议会，这项震撼性的决定令澳洲政府失去在国会的一席多数优势，并将进行补选。

法院宣布裁决后，澳元兑美元下跌0.0025美元。法院下令乔伊斯必须在新南威尔士州选区重新获得选民授权。

受此裁决影响，澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)所领导的中右翼联盟变成少数政府。特恩布尔所属的自由党为联盟的较大党，乔伊斯领导的国家党则为较小的友党。

在距离议会休会之前剩下的两周期间，特恩布尔必须获得三名独立议员之一的支持，才能让少数政府维持运作。

乔伊斯等七名政界人士由于具有双重国籍，他们的议员资格遭到质疑。根据澳洲宪法，他们不能担任联邦议员。

乔伊斯在8月放弃了新西兰国籍，并表示将参选补选。选举可能在12月初举行。

这七名议员都承认在去年当选时就已具有双重国籍身分，但他们宣称当时对自己拥有双重国籍一事毫不知情。当中有些人是一出生就有双重国籍，有些人则是经由血统继承而来的。

除乔伊斯之外的其他六位议员来自执政联盟及少数党，其中有四人也被裁定没有资格担任议员。 (完)