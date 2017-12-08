焦点：中国资本管制挡财路 澳洲房市吹起寒风

路透悉尼12月8日 - 不久前的一个周日早晨，在艳阳高照的布里斯班，一群约50名游客组成的“买房团”搭上了一辆巴士，不过这个买房团别有来头。

2017年5月26日，澳洲悉尼郊区，街道边新建成的房屋。REUTERS/Jason Reed

团员全是准备首次购屋的澳洲本地人，他们搭车参观了五处新公寓建案，建案说明书上标榜着，他们可以“利用国际定金违约机会”，以大幅折价买进房子。

买房团的主办单位指出，这些住宅的卖家大多是中国投资客，因为受到中国政府打击资金外流措施及澳洲银行业向外国投资者放款限制的影响，而无法完成交易。

“现在要把钱弄出中国很难。这是造成折价的一大因素，”Property Direct创办人David Beard指出。他以牌价打折15-20%的价格，向这个巴士买房团卖出了好几户两房公寓。

“地产销售因此下降，而且在澳洲越来越难获得银行贷款。”

降价销售令一度繁荣的澳洲地产市场震动不已，中国人是全球主要地产投资者；中国人购买房产放缓，在全球范围内对澳洲影响最大。

尽管无法获得这类销售的全国性实际数据，但瑞银集团(UBS)估计澳洲第三大城市布里斯班的五分之一公寓买家未能完成交易。

几位分析师称，如果房价进一步走软，他们预计悉尼和墨尔本等较大市场将会出现类似反应。

官方数据已在显示放缓。

房屋开工年率在2015年达到峰值的116,000套，目前跌至约96,000套。行业专家警告称，完工速度加快，接近110,000套，其中很大一部分料将在2018年完成交易。

“有大量存量房需要市场消化，”地产咨询机构MacroPlan Dimasi首席顾问Nigel Stapledon称。“这至少将降低房价的上涨动能。”

悉尼房价11月已下降0.7%，为连续第三个月走跌。

尽管如此，悉尼房价自2012年以来上涨了74%，意味着那些只付了10%保证金购屋的人都还没赔钱，这成为他们尽可能完成交易的强烈诱因。

**“几乎不可能”**

据瑞士信贷对2017年1-6月政府税收记录分析，悉尼新建筑购买中有将近四分之一是中国买家，墨尔本约为15%。

不过分析师认为该比例可能下降，因中国今年出台举措遏制“非理性境外投资”，打压个人将资金转移至国外，中国投资者很难将资金汇出大陆。

中国外管局规定，中国公民年度结/购汇额度为等值5万美元，而且7月以来该国银行被要求，个人向国外转帐1万美元及以上需上报。

一些货币转帐机构对路透称，尽管过去这些规定经常被无视，但现在这样做却越来越难。

“几乎不可能从中国大陆全额转走(款项)，”KVB昆仑国际的金融顾问Felix Su称。

与此同时，在监管部门抑制房地产业高风险贷款的压力下，澳洲的大银行不再向外国人提供贷款。

这两重打击使得在当地筹钱难度或成本都上升，迫使投资者动用存款，或卖出房产。

**需求降温**

由于中国投资客完成交易的难度提高，中国房地产商保利地产(600048.SS)的澳洲公司将焦点转移到澳洲本地买主。

保利澳洲(Poly Australia)的新南威尔士州营销主管Jay Carter表示，“本地买主的风险低了很多，”他们也比较容易在澳洲信贷市场取得资金。

此外，仲介商表示，自从澳洲好几州针对国际房地产买主调高课税，来自中国的新投资兴趣已大幅下滑。

“许多投资客正在考虑其他进入障碍较少的国家，”房产代理商家宁国际首席执行官曾子勤指出。家宁国际以中国客户为大宗，但自7月以来，中国客户的销售下滑大约一半。

根据仲介商表示，虽然在中国投资客青睐的其他市场，例如加拿大、美国及伦敦，中国资本管制的影响没那么明显，但整体上需求已经降温。

以英国为例，中国最大海外房产平台居外网CEO罗雪欣表示，2017年的购房询问数量可能同比下滑10-15%，许多买主也降低了预算。

“我们也见到像泰国、马来西亚等较便宜但也不错的国家，在中国买家的首选国家名单上排名急升，”罗雪欣称。(完)