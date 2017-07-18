焦点：澳洲央行称国内和全球经济更加“正面” 澳元创两年高点

路透悉尼7月18日 - 澳洲央行对经济前景的看法变得更加乐观，称劳动市场改善、公共投资增强以及家庭消费升温。

语气明显更为乐观，“正面”一词在澳洲央行7月会议记录中不断出现，推动澳元兑美元大涨至逾两年高位0.7905美元。

尽管交易商推高澳元，但分析师称澳洲央行不急于在短期内升息，仍对就业和房地产市场风险保持警惕。

“我们需要看到通胀和薪资预估上调，才会改变到明年很晚政策都维持不变的观点，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Kristina Clifton表示。

另外，分析师猜测澳元近期大涨可能将增添反对升息的理由。澳洲央行长期以来就警告称，澳元升值将妨碍经济在长达十年的矿业投资荣景结束后的转型。

自澳洲央行7月会议以来，澳元飙升近4%，在国内通胀低迷的情况下，汇率升至了非常不受决策者欢迎的水平。

在监管机构打压高风险贷款之后，澳洲各大银行近期上调抵押贷款利率，造成国内金融环境进一步收紧。

澳洲央行政策委员会还讨论了中性利率。中性利率是既不会刺激经济增长、也不会构成阻碍的利率水平。中性利率预计在3.5%左右，低于2007年的5%，但仍表明目前1.5%的利率水平是“扩张性的”。

“围绕中性利率的讨论让市场措手不及，”RBC资本市场策略师Michael Turner表示。“这未必会为升息埋下伏笔，但如果央行往这个方向行动的话，这可能是第一步。”

利率期货市场走势暗示，到12月之前升息的机率为24%，此前仅为8%。市场预期到2018年中期之前升息25个基点的可能性为100%。

**积极因素**

澳洲央行表示乐见全球经济的全面复苏。世界经济好转促使一些央行上调了增长和利率前景。

对于国内，澳洲央行指出，一系列就业数据趋强对于薪资是个好兆头。薪资增长最近一直徘徊在纪录低点1.9%。

家庭消费增长正显露出回升迹象，零售销售也连续两个月出现反弹。周二公布的数据确实也显示，6月新车销售连续第四个月增加，升至纪录高位。

一个新的进展是财政支出上升，2017/18年财政支出料高于此前预期，主要归功于公共基础设施投资。

不过，会议记录中也有一些地方显示出央行的谨慎态度。

“...经济增长和通胀前景意味着，劳动力和住房市场的发展需要继续予以仔细监控，”澳洲央行称。

“委员会认为在此次会议上维持宽松货币政策立场不变，与维持经济可持续增长和实现通胀目标的目的是相一致的。”(完)