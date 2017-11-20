澳洲央行称中国买家在澳洲购房热情降温

路透悉尼11月20日 - 澳洲央行金融稳定部门主管Jonathan Kearns周一表示，中国对澳洲住宅地产的需求有所减弱，因为中国政府收紧资本管控，而且澳洲当地银行收紧了抵押贷款限制。

Kearns称，外国买家购房相当于新建住房的10-15%左右，占房屋总销量的约5%，或新建公寓的四分之一左右。

“许多外国买家来自中国，大约占到四分之三，”Kearns在澳洲-中国房地产会议发表讲话称。

“外国买家购买新房产的势头在过去一年有所降温，据称是因为中国实施更严厉的资本管控，且外国买家获得融资的条件更严苛。”

由于房价飞涨，且当地人抱怨无力购买首套住房，外资对房产的需求已经成为一个有争议的问题。

不过，Kearns表示，外资需求并未导致整体住房供应减少，而且实际上可能推动新供应增加。

他表示，在澳洲工作或留学的外国人如果不买房子就得租房，其他外资买家则是购房出租进行投资，进而增加了库存待租房产。

此外，也有一些新盘开发只是因为在海外预售反响热烈。

Kearns说，央行将密切关注用于房地产开发的贷款，特别是在商用和公寓板块，外资机构在这些板块放贷快速增长，助长了房价上涨。“商用房地产价格上涨引发剧烈修正的风险，比如万一市场信心发生转变，或者长期利率回升时，”他说。

与以往的周期不同，澳洲银行业者并未放松贷款标准，近几年反而普遍收紧了商业地产的贷款要求。

他表示，这就让亚洲银行业者有机会在过去几年将澳洲商业地产贷款的市场份额提高了一倍。(完)