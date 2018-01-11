（更正）焦点：澳洲11月零售销售跳升 受iPhone旺销和黑色星期五促销带动

（更正：因英文原文有误，小标后第一段应为零售销售数据也“包括”线上销售，而非“没有包括”；并修改与此相关的表述）

2017年10月25日，澳大利亚悉尼，市中心一家女装店的促销标志。REUTERS/Steven Saphore

路透悉尼1月11日 - 澳洲11月零售销售创逾四年来最大月度升幅，因消费者在苹果iPhone手机上和黑色星期五促销活动中花费大笔金钱，这对曾经受困于支出低迷的澳洲经济来说是个重大提振。

澳元兑美元跳升0.0033美元，至0.7874美元，因澳洲零售销售意外强劲，帮助抵消关于消费者陷入近乎永久萧条的疑虑。

澳洲统计局周四公布的数据显示，11月零售销售较前月上升1.2%，是市场预估增幅的三倍，且创2013年初以来最大升幅。10月零售销售为上升0.5%。

11月经季调零售销售较上年同期上升2.9%，至263.8亿澳元(207.5亿美元)的纪录高位。家庭用品销售大涨4.5%，涨幅居前，其他零售品销售上升2.2%。

“这些行业的经季调销售受到iPhone X推出及11月包括黑色星期五等愈发普遍的促销活动的影响。”澳洲统计局在一份报告指出。

家庭负债居纪录高位及薪资增长低迷，使消费者支出一直承压，这也是澳洲央行不急于升息的一个原因。

利率期货市场行情仍显示9月底前升息的机率为五五波，在明年2月前升息的机率都达不到100%。

10月和11月销售明显复苏，大大改善了第四季国内生产总值(GDP)的增长展望，因家庭支出约占年经济产出的57%。

**线上销售亮眼**

零售销售数据也显示线上销售快速增长，亚马逊去年底开通澳洲网站，并且快速扩展架上商品，线上销售势将占据更大份额。

澳洲统计局指标显示，11月线上销售初始规模激增22%至15.1亿澳元。

澳洲国民银行(NAB)自行汇编的指标则显示，11月线上销售大幅反弹4.7%，为2014年底以来最快增速。

NAB估算，截至去年11月为止的一年，消费者线上总支出为240亿澳元，年增长率站上14%。

而来自传统零售商的非正式证据则显示，12月假期季好于预期；同时，数项调查也显示消费者信心明显好转。(完)