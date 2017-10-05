调查：澳洲股市年底时料涨逾3% 2018年进一步上扬

路透班加罗尔10月5日 - 一项路透调查显示，澳洲股市今年料收高，且涨势持续到2018年，受助于对国内外经济形势的普遍乐观情绪，以及央行发出的温和信号。

澳股S&P/ASX 200指数在2016年上涨7%，今年涨幅略低于1%，在5-9月因金融股拖累而连续五个月下滑。

澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)因连爆丑闻受到调查，殃及金融类股。丑闻导致CBA股价下跌，并可能遭到数以十亿澳元计的罚款。

根据过去一周对13名分析师的调查结果显示，S&P/ASX 200指数未来三个月料自周二收盘5,701.44点进一步上涨3.5%，至5,900点。

IG Markets机构交易员Chris Weston称，“CBA(丑闻)牵连出许多有关声誉的风险。但我认为目前银行股的交易是依据银行自身的情况。”

“虽然全球多国在推进货币政策正常化进程中将加息，但我认为澳洲加息可能性似乎仍非常低。这或许是影响澳洲银行股的一个较大因素。”

到明年中，S&P/ASX股指料在今年收盘点位附近交投，一些受访者预测股指之后将突破6,000点关口，2018年底升至6,400点。

“由于澳洲利率环境温和...我们的经济增长才刚开始加速，这将为市场提供一些信心，”Argonaut股票经纪主管James McGlew表示。

虽然澳洲央行担心澳元升值，但随着就业市场改善，澳洲央行对经济前景的看法愈发乐观，这也提振股市信心。(完)