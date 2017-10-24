澳洲小麦农户祸不单行 遭遇暖冬和全球库存高企双重打击

路透新加坡/悉尼10月24日 - 澳洲小麦农户今年祸不单行，在全球库存高企拖低国际市场价格之际，冬季乾旱天气又令本地产量萎缩。

这个全球第四大小麦出口国的产量或降至10年来最低，因为高温、乾旱的冬季天气使土壤条件不利。而国际库存却处于超过2.5亿吨的创纪录水平，全球小麦期货价格Wv1已跌至接近两个月低位。

“他们在市场上面临剧烈竞争，黑海的供应者已经侵蚀了澳洲的市场份额，”一名驻新加坡交易员表示。该交易员未获授权向媒体发言，因此不愿透露身份。

“澳洲小麦要想找到买卖，其价格必须有竞争力。”

西澳港口的澳洲小麦离岸价格(FOB)已经降至每吨大约245美元，两周前的价格为255美元，之后收获真正加快。

去年同期，类似品级的小麦价格为280美元。

根据美国农业部估算，2017/18作物年度，澳洲每公顷小麦产量预计降至1.72吨，较上年2.7吨的纪录高位减少36%。

气象局数据显示，2017年冬季不仅是澳洲自有记录的100多年以来最热的一季，还位列最干旱的冬季前10位。

路透调查显示，2017/18年澳洲小麦产量预计降至2,015万吨，较官方预测的2,015万吨低7%，较去年的纪录高产3,556万吨减少逾40%。(完)