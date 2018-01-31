焦点：澳洲第四季通胀依然低迷 近期仍不太可能升息

路透悉尼1月31日 - 澳洲2017年第四季消费者物价依然低迷，全年核心通胀率连续第二年低于澳洲央行的目标，令投资者认为该国很快升息的可能性下降。

澳洲统计局周三公布，第四季整体消费者物价指数(CPI)较前季上升0.6%，路透调查预估为上涨0.7%。数据公布后，澳元兑美元AUD=D4下跌0.0025美元。

第四季CPI较上年同期上升1.9%，也低于预估。澳洲央行青睐的衡量基础通胀的关键指标2017年全年均值在1.9%左右。

核心通胀率现已连续八个季度低于澳洲央行的长期目标区间2-3%，为历史最长持续时间。

“全球性竞争、自动化程度提高、工会力量减弱、劳资谈判减少和临时雇员增加显着抑制了薪资增长，”CommSec资深分析师Ryan Felsman称。

“薪资压力最终传导至物价的程度和时机面临越来越大的不确定性。”

澳洲统计局公布，第四季度价格上涨主要受汽油、国内假日和水果等拉动。汽油价格涨幅超过10%。

境外游、电信、计算机和电视价格下降抵消了上述门类价格上涨的影响。

近年来外资连锁公司的进入导致澳洲零售业爆发价格战，而且短期内没有停息的迹象。

去年末网络零售巨头亚马逊登陆澳洲后价格战升温，亚马逊誓言打败所有竞争对手--决策者将这种反通胀趋势称为“亚马逊效应”。

澳元走强也加大了物价下档压力，澳元从12月初的0.7500美元低点上涨，上周触及两年半高点0.8136美元。

如果澳元能够持续上涨，很多进口商品的价格将下降。全球化和中国等工业巨人的崛起已经抑制了进口商品价格。

第四季度贸易商品和服务价格上涨0.5%，但全年仍下跌0.3%。(完)