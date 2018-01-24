中国将于2月5日推出澳元/美元等外币对货币掉期交易--外汇交易中心

路透北京1月24日 - 中国外汇交易中心周三称，将于2月5日上线新一代外汇交易平台CFETS FX2017，并同时在该平台推出澳元/美元等五个外币对货币掉期交易，增加人民币对澳元货币掉期交易，并进一步优化货币掉期业务功能。

中国外汇交易中心刊登“关于推出外币对货币掉期、人民币对澳元货币掉期交易等业务的通知”称，新推出的外币对货币掉期交易包括澳元/美元、欧元/美元、英镑/美元、美元/港元和美元/日元。

通知称，外币对货币掉期会员可通过交易中心系统为欧元兑美元的两个标准产品提供一至十年期的公开报价。而外币对货币掉期适用询价交易模式，交易时间则与交易中心外币对市场交易时间保持一致，即每个交易日7:00-23:30。

交易双方均按名义本金的十万分之零点五收取交易手续费，按当日中间价折人民币计收，按季度收取。交易终端费按现行标准收取，外汇交易系统现有用户无需额外缴纳。

而货币掉期业务功能也进一步完善，包括增加本金交换形式；支持倒起息功能，支持本金摊销等。

交易中心网站同时刊登的“关于新一代外汇交易平台（二期）上线的通知”称，中国外汇交易中心基本完成新一代外汇交易平台CFETS FX2017（二期）建设和相关准备工作，拟于2月5日上线。（完）

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