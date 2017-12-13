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奥地利天然气管道爆炸并起火 严重影响对意大利供应
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December 13, 2017 / 12:38 AM / 2 days ago

奥地利天然气管道爆炸并起火 严重影响对意大利供应

1 分钟阅读

路透维也纳/米兰12月12日 - 奥地利主要天然气管道枢纽周二发生爆炸并起火，造成一人死亡，21人受伤，导致意大利宣布进入紧急状态，因为当天大部分时间来自该战略性枢纽的天然气供应被切断。

位于奥地利东部的鲍姆加滕(Baumgarten)气站靠近斯洛伐克，是该地区主要的传输枢纽，把从俄罗斯进口的天然气，输送至德国和意大利等邻国。意大利是鲍姆加滕气站最大的天然气接收方。

爆炸消息推动欧洲天然气价格飙升，受冬季用气将受限的担忧影响。但周二晚间该气站运营商Gas Connect Austria称，气站将在当地时间午夜前恢复运行，证实了意大利天然气输送网运营商Snam (SRG.MI)的声明。

“向意大利输气的Trans Austria Gas (TAG)管道、向德国输气的West Austria Gas管道、以及匈牙利-奥地利天然气管道将在几小时内恢复运行，”Gas Connect Austria在当地时间晚上8点前后表示。这些是从鲍姆加滕气站向邻国供应天然气的主要管道。

“随着这条跨国管道系统重新开始运营，经由奥地利的传输工作将可能恢复，从而恢复受影响国家的供应保障，”它说。

当被问及运量将恢复到什么程度时，Gas Connect Austria发言人表示他们会逐步提高运量，并将在周三早上提供进一步的讯息。

紧急服务机构称，有一人死亡、21人受伤，其中一人伤势严重。

    火势周二下午终于扑灭，专家得以进行损害评估。警方和Gas Connect Austria表示，他们认为是技术故障导致起火。

    意大利若是宣布进入紧急状态，罗马当局就有权采取非常措施，比如允许火力发电厂全速运转发电。

    意大利电力批发(趸售)次日价格大涨215%，达到最高记录水准每兆瓦时(MwH)75欧元。(完)

    编译 王灿/李婷仪 审校 徐文焰/张涛

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