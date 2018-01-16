焦点：全球车企掀起电动汽车投资热潮 规模至少达900亿美元

路透底特律1月15日 - 一项路透分析显示，全球车企在电池和电动汽车领域掀起投资大潮，目前投资总计达900亿美元且还在增长，福特(Ford)(F.N)将其电动汽车支出增加一倍的计划就是其中的一部分。

资金正在涌入尚未壮大的电动汽车领域，在每年达9,000万辆的汽车销量中，电动汽车的占比还不到1%，马斯克(Elon Musk)的特斯拉(TSLA.O)则是这个领域的主力先锋，该公司目前仅售三款车型，2017年的销量只有10万余辆。

随着全球头号车企准备在接下来五年推出数十种新款电动汽车和油电混合动力汽车，其中多数将在中国推出，行业高管不禁要问：谁会买下所有这些汽车？

“我们押上了所有筹码，”福特汽车执行董事长Bill Ford Jr提到公司周日在底特律北美国际车展宣布进行110亿美元投资一事时说。“唯一的问题是，客户会买我们的帐吗？”

“特斯拉面临着真正的竞争，”美国最大汽车零售连锁业者AutoNation的执行长Mike Jackson称。他表示，预计到2030年，电动汽车将占到美国新车销量的15-20%。

迄今已宣布的电动汽车投资中，包括美国汽车厂商的至少190亿美元、中国的210亿美元和德国的520亿美元。

但美国和德国车企高管在底特律车展的间隙接受访问时称，上述投资中多数用于中国市场。中国政府已公布从2019年开始逐步扩大电动汽车配额。

主流车企也是在对欧洲与美国加州监管机构的施压作出回应。这些机构要求车企大幅减少化石燃料的碳排放。与此同时，这些车企还面临特斯拉取得成功的压力；特斯拉生产的电动轿车和运动型车(运动休旅车，SUV)受到有意购车者的热烈追捧。

戴姆勒(DAIGn.DE)已表示，将花费至少117亿美元，推出10款纯电动车和40款混合动力车，并称其有意将旗下从小型紧凑车型到重型卡车的全系列车型均改为电动款。

目前日产汽车(7201.T)已推出七年的Leaf仍是全球销量最高的电动汽车，也是该公司唯一一款纯电动车型。很快其他厂商就将推出大量新电动车型，导致竞争日益激烈，从而可能加剧定价压力。

丰田汽车(7203.T)北美执行长Jim Lentz称，丰田花了18年，让混合动力在整体市场中的份额达到3%。而且混合动力的成本低一些，不需要新的充电基础设施，也不会像电动汽车那样受里程限制。

Lentz称， 电动汽车要达到4-5%的份额将需要更长的时间。

最大的一笔投资来自大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)。该公司计划在2030年之前斥资400亿美元，为旗下全球超过300款车打造电动版本。

美国方面，通用汽车已经规划在2030年之前推出20款新的电池及燃料电池电动车，当中多数将会建构在一个专属的模组化平台，该平台将在2021年推出。

中国的汽车制造商都公布了激进的投资计划，包括福特、大众和通用汽车在本地的合作伙伴。

但不是所有跨国汽车厂都这样积极地进入电动汽车领域。

菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)(FCAU.N)马尔基翁内(Sergio Marchionne)周一在底特律称，宣布新款电动车的具体数字没什么意义。他称该公司没有压力，但在努力达到排放要求。他称在欧洲由于排放法规关系，电动汽车可能成为强制性规定。(完)