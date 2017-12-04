路透基点：租机公司Avation启动4,800万美元飞机融资案--TRLPC

路透香港12月4日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，总部在新加坡的商用飞机租赁公司Avation Plc启动一笔规模4,800万美元、98个月期的优先有担保融资，用于支持购买三架飞机。

国泰世华银行是此融资案唯一的牵头行兼簿记行，以及承销行。

该贷款利率为较Libor加码180基点，平均年限为6.2年。

承贷1,000万美元或更多者，获综合收益184.84基点以及牵头行头衔，参与费30个基点；承贷500-900万美元者，获综合收益182.42基点和主办行头衔，参与费15个基点。

银行答复截止日期为1月5日。

贷款资金将用于为购买三架新的ATR72-600飞机提供部分融资，飞机的交付时间介于明年11月至12月。

这三架飞机将租赁给台湾华信航空，租期与贷款期限一样长。

Avation Plc是贷款的担保人，其全资拥有的特殊目的公司(SPV)Avation Taiwan Leasing II Pte Ltd为借款人。

在伦敦上市的Avation Plc是一家商用客机租赁集团，旗下机队共有38架飞机，租赁客户遍布全球，包括法国航空、柏林航空和维珍澳大利亚航空。(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)