中航工业国际24亿港元收购美国飞机发动机业务 盘中暴涨53%

路透香港9月20日 - 中国航空工业集团的香港分支--中航工业国际(0232.HK)公布以总代价24亿港元收购美国飞机发动机业务，周三早盘股价一度暴涨53%至逾11个月新高。

据周二晚间公告，中航工业国际拟向直接股东中航香港收购Motto Investment Limited之全部已发行股本及股东贷款票据，总代价当中10亿港元以现金结清，余额14亿港元以代价股份支付。

Motto为一家控股公司，八成收入来自美国客户，主要透过美国特拉华州注册公司CMI及CMS分别从事活塞发动机、点火系统及发动机零部件业务以及发动机及飞机维持保养业务。此外亦透过于中国注册的CMB从事发动机分销和透过德国注册的TMG从事航空煤油活塞飞机发动机及零部件。

于2016年度，Motto录得收益2.04亿美元，溢利537万美元，按年分别增加24%及减少54%；年末经审核综合资产净值为1,084万美元。

交易的先决条件包括经修订的1976年《美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》项下的所有适用的等候期（包括任何延期）已届满或由适用政府实体终止；收购事项并无根据德国对外贸易法案及德国对外贸易条例被限制。

为支付部分代价，中航工业国际拟按每股0.37港元向中航香港发行约37.84亿股股份，将使中航工作集团的持股由34.35%升至61.05%，投票权增加逾2%，因此中航香港须向香港证监会申请清洗豁免，这也是先决条件之一。

不过，为降低交易对中航工业国际其他股东带来巨大的摊薄效应，中航香港同意将代价股份的65.65%或不多于24.84亿股，按每持1股获发0.6855股的比例发售予合资格股东。

倘悉数配发，中航工业国际的持股结构将会维持不变，即中航工业集团、由李嘉诚控制的长和(0001.HK)及其他公众股东的持股比例仍为34.35%、8.15%及57.5%。

由于中航工业集团去年就出售所属房地产开发业务和资产与保利集团达成初步合作意向，中航工业国际一直考虑收购若干资产与出售其于国内的地产开发业务。

中航工业国际表示，公司正继续探索出售房地产资产之机会，而本次收购飞机发动机业务预计可令集团提升收益及现金流量稳定性，并减少对中国物业开发之依赖。

该股周三早盘一度涨53%，触及0.56港元的逾11个月高位；本地时间11:38，该股升45.21%，报0.53港元。（完）

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