中国国储能源化工提出以3.48亿美元收购澳洲天然气公司AWE

路透12月8日 - 中国国储能源化工集团股份公司周五提出以4.63亿澳元(3.48亿美元)收购澳洲天然气生产商AWE Ltd (AWE.AX)。此前该公司给出的价格稍低，被AWE拒绝，现在直接找AWE股东磋商。

AWE表示，将对每股0.73澳元的出价进行评估，这个价格较AWE周四收盘价溢价大约11%，较首次报价披露前的收盘价溢价34%。AWE告诉股东不要采取行动。

在收购消息被报导后，AWE股价涨至0.74澳元，收报0.73澳元。

中国国储能源表示，AWE具有吸引力之处，在于其持有西澳Waitsia油气田权益。

该公司发布声明指出，“出于这个原因，澳洲中国国储能源准备为AWE支付这么高的溢价。”

中国国储能源财务顾问Argonaut的Eddie Rigg表示，“令人意外地一直有着广泛而普遍的鼓励声浪”，并称该公司甚至从潜在的Waitsia天然气客户听到此事。

AWE于2013年回绝了Senex Energy (SXY.AX)约7.5亿澳元的以股代息式收购提议，之后油价崩跌；去年美国私募基金业者Lone Star则是提出4.21亿美元的收购。

AWE的顾问是瑞银集团及Highbury Partnership。(完)