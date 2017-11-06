中国基金：中信资本冀收购化妆品包装供应商Axilone的交易于年底前交割

路透香港11月6日 - 中信资本控股有限公司周一称，其与橡树资本联手收购全球领先化妆品包装供应商Axilone（阿克希龙）的事宜进行深入谈判，交易的完成尚需获得法律及监管机构的审批，或将于今年底前交割。

本次收购由中信资本旗下私募并购基金--中信资本中国基金第三期与橡树资本旗下基金进行。中信资本高级董事总经理赵涵曦在新闻稿称，“阿克希龙是化妆品包装行业的领先标杆，我们很高兴能支持公司优秀的管理团队，协助其进一步提升竞争力，抓住市场机遇，持续高速成长，迈上新的台阶。”

阿克希龙总部位于巴黎，为Ileos集团附属公司，专门为高端口红、香水和护肤产品设计及生产独树一帜的金属及塑料包装，客户包括全球知名的高端美妆、香水及个人护理品牌，并在法国、西班牙、美国和中国都有子公司，并在法国、西班牙和中国设有生产基地。

中信资本的财务及法律顾问分别由Moelis & Company 及Latham & Watkins提供。橡树资本的财务及法律顾问分别由Rothschild & Co 及Weil Gotshal Manges提供。

中信资本控股成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，为多样化的国际投资者管理总额超过210亿美元的资产，核心业务包括私募股权投资、不动产投资、结构融资及资产管理。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)