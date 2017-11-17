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印度评等：穆迪上调印度主权债信评等至Baa2，评级展望为稳定
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2017年11月17日 / 凌晨4点55分 / 1 天前

印度评等：穆迪上调印度主权债信评等至Baa2，评级展望为稳定

1 分钟阅读

路透孟买/班加罗尔11月17日 - 穆迪周五上调印度主权债信评等，称经济和体制改革持续取得进展，将提升印度经济的高增长潜力。

穆迪表示，把印度评等从Baa3上调至Baa2，并将评等展望从正面调整至稳定，因印度信贷情况面临的风险大致平衡。

上调评级后，印度公债价格和卢比均上涨。指标10年期公债收益率跌11个基点，印度卢比从上日收盘价65.3250涨至64.76，印度股市NSE股指也涨1%。

Kotak Mutual Fund的固定收益部主管Lakshmi Iyer称，“此举整体有利正处在下跌周期的债市，这是个结构性利好，将使得各期限券种的收益率回落。”

穆迪表示，印度最近推出的商品和服务税(GST)将通过消除各州之间的贸易障碍，提高生产率。

“与此同时，印度的高负债仍是制约该国信贷状况的因素。穆迪认为，已经实施的改革降低了债务大幅上升的风险，甚至有可能降低负债，”穆迪在声明中称。

不过一些市场人士质疑穆迪上调评等的时机是否恰当。

“鉴于印度政府的财政纪律还有诸多疑虑，所以上调评级的时点不太合适，”一外资银行交易员称，并称他并不预期其他评级机构会追随穆迪上调评级。

穆迪还将印度本币优先无担保债券评等由Baa3上调至Baa2，将其短期本币评等从P-3上调至P-2.(完) (编译 李爽 审校 白云)

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