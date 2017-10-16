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北京汽车与百度在自动驾驶、信息化等方面合作 推动产业升级
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#中国财经
2017年10月16日 / 上午9点51分 / 5 天内

北京汽车与百度在自动驾驶、信息化等方面合作 推动产业升级

1 分钟阅读

路透香港10月16日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车(1958.HK)周一宣布，与百度(BIDU.O)签署战略合作框架协议，双方将在自动驾驶、信息化产品、云服务、百度安全AI“云端汽车信息安全”等领域开展深入合作。

北京汽车的公告称，这是双方继今年1月初签署战略合作框架协议后，再次签署框架协议，以进一步明确合作内容实施路径。

“此次框架协议的达成，标志着北汽与百度双方战略合作关系进入到实质推进阶段，也将双方的合作水准提升到新高度。”北京汽车表示。

据框架协议内容，北汽与百度将共同以百度Apollo计划、北汽车辆平台为基础，以人工智能为核心技术，致力于2021年前分阶段实现L3级和面向未来L4级技术能力的车型量产；共同打造车联网产品；共同在云服务领域开展相关合作，共建汽车大数据平台。

百度安全AI“云端汽车信息安全”领域，百度为北汽提供互联网车机、CAN总线、云服务的全方位安全技术解决方案和服务保障；共同探索未来共享出行新模式等合作。

根据框架协议，双方致力于通过四个阶段实现上述合作目标，至2021年，实现基于人工智能的L4级智能驾驶技术达到量产应用水准。

北汽表示，该公司是百度Apollo生态的首批重量级合作伙伴，也是首个与Apollo在自动驾驶、智能车联、云服务、云端汽车信息安全、自动驾驶汽车测试及示范运营等领域达成全方位深度合作的车企。这次合作预计将在一定程度上推动汽车产业升级。

北汽股价今天小幅收低0.36%，报8.27港元。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)

记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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