百度寻求为金融部门引入新投资者 融资最多20亿美元--消息

路透香港1月24日 - 知情人士称，中国搜索引擎--百度(BIDU.O)正在为其全资拥有的金融部门寻找新的投资者，交易规模最高可达20亿美元，将助力该公司进一步在金融服务方面发力。

知情人士对路透称，投资者将收购百度所持百度金融服务事业群组(FSG)的部分股票，或者是收购该部门的新股。百度FSG在新一轮融资前估值约为180亿元人民币(28亿美元)。

消息人士表示，百度目前正在与潜在的投资者磋商，目标是吸引15-20亿美元的投资。百度将通过出售所持该部门的股份，来筹集约50%的资金。一位消息人士称，这轮融资预计在4月底前结束。

百度FSG业务架构由钱包支付、理财、互联网银行等多个板块构成。百度通过加强该部门，正在努力缩小与本土竞争对手阿里巴巴(BABA.N)及腾讯(0700.HK)在金融服务方面的差距。

此轮融资还恰逢百度企业战略进行更广泛调整，以期在核心搜索业务之外寻求新的营收渠道。

百度对此次融资未予置评。由于融资计划事属保密，所有消息人士均不愿具名。

百度FSG目前主要在中国提供线上金融服务及产品，拥有第三方支付牌照、基金销售牌照等一些小型金融牌照。(完)