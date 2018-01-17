中国内地奢侈品市场去年增两成创五年新高 千禧一代成主力--贝恩

路透上海1月17日 - 国际知名咨询公司--贝恩周三发布中国奢侈品市场年度报告，在经历了三年的减速期后，中国个人奢侈品消费去年出现强势增长。其中内地市场规模同比增长两成，增速创下五年来新高，“千禧一代”已成为内地奢侈品的消费主力。

该报告称，由于支持内地市场高增长的多个因素依旧存在，估计2018年中国奢侈品市场仍能取得较快成长，但因去年基数偏大，增速可能略有放缓。

“中国的千禧一代推动了奢侈品消费的加速增长，这一趋势在去年尤为明显。”贝恩公司全球合伙人布鲁诺表示。

“千禧一代”一般指在2000年以后成年的人群，即目前年龄约为20-34岁。报告指出，中国消费者呈现低龄化且购买频次较高。他们对数字化技术驾轻就熟，对奢侈品品类有更加深入的了解。他们更钟情于时尚、街头休闲、新潮和当季产品。他们希望通过与众不同的外表来展示自己独特的个性。

他表示，随着千禧一代人群的扩大及购买力增强、品牌商大力推动数字化营销、更多品牌商削减全球的地域价差、内地政府继续刺激国内消费，相信内地奢侈品市场今年的内生增长动力仍很强劲。

报告称，各大品牌去年的数字化营销支出在总支出的占比已由两年的的35%左右提升至40-50%，其中用于微信的开支占到数字化营销支出的三成至六成不等。全球前四十大奢侈品品牌都建立了微信公众号，前十大品牌的公众号都拥有了30-50万粉丝。

贝恩去年11月发布的全球报告预计，去年全年世界个人奢侈品营收料将成长6%至2,620亿欧元,这高于此前预估的成长2-4%。其中中国购物者在内地和海外的消费者占到全球的32%，超过世界上任何一个国家。（完）