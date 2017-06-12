政治风险升温促“巨大”规模资金流入债券基金--美银美林

路透伦敦6月9日 - 美银美林(BAML)周五称，全球债券基金的资金流入规模创逾两年最大，因英国大选和海湾政治危机触发资金纷纷涌入避险资产。

据美银美林数据，截至周三当周，投资者向债券基金投入160亿美元，其中投资级债券基金吸引到96亿美元，高收益率债券基金吸引14亿美元。

总和起来，企业债录得的110亿美元“巨大”资金流入为2015年2月以来最高。今年迄今，共计1,190亿美元资金流入企业债。

美银美林还指出，贵金属实现8亿美元的11周最大资金流入，并表示投资转向避险债券和黄金反映出事件风险升高。

该行分析师称，中东外交危机和6月8日英国大选是本周主要风险事件。

美银美林还强调，美国联邦调查局(FBI)前局长科米本周向参议院作证之前，投资者也很紧张。

低收益的政府债券和美国公债沾光，吸引到6亿美元资金，创19周最大流入规模。

新兴债券基金吸引到23亿美元，为连续第19周流入。

相反，有13亿美元资金撤出股票基金，其中共同基金流出54亿美元，盖过了股票上市交易基金(ETF)的流入41亿美元。

美国股票基金流出51亿美元，再次遭遇最大流出规模，过去八周中有六周流出。

不过欧洲股市吸引9亿美元流入，新兴市场股票基金流入12亿美元。(完)