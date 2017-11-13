美银美林认为当前股市回落并非真正的大跌行情

路透伦敦11月10日 - 美银美林周五表示，过去一周投资者向科技股基金投入创纪录的13亿美元，与全球型股票基金和美国股票基金资金退潮形成对照。

该数据追踪截至周三的一周资金流动，还显示垃圾债市场拉响警报，高收益债券基金资金流出约6亿美元，创八周高点。

全球股市连续第二天下跌，之前创下近11年来最长连涨纪录。美股周四受科技股拖累，道指收低0.4%

“近期的回落只是‘彩排’，并非大跌行情，”美银美林对客户表示，并指出，此前的“疯狂涨势”推动美国科技股和美国上市的中资科技股市值超过了德国DAX指数的整体市值。

该行指出，美国及欧洲垃圾债券收益率近几个月触及纪录低位，后者更跌至低于美国公债收益率的水准。

“需得浮现衰退风险，抑或薪资通胀、债券收益率及波动率或信用利差上扬”，行情才会崩盘。

股票基金净流入39亿美元，不及前周的50亿美元；但共同基金流出10亿美元。

美国股票基金流出56亿美元；而欧洲股票基金流入29亿美元，在过去10周内第九周呈现流入。

债券基金流入65亿美元，资金连续第46周进驻投资级债券基金；有5亿美元流入新兴市场债券基金，规模不及最近几周。(完)