美银美林称股市与风险资产的火热行情仍将持续一段时间

路透伦敦1月5日 - 美银美林分析师周五表示，全球股市与其他市场的强劲涨势或将持续，直到借贷成本上涨和美元升值迫使投资者收敛。

美银美林发布的一周金融市场资金流动追踪汇总数据显示，101亿美元流出美国股市，创下九个多月来最大流出规模。

不过其他市场呈现资金流入，帮助全球股市的资金外流金额限制在45亿美元；此前一周为流入144亿美元。

本周还有92亿美元流入债市，为三个月来最大流入规模。详细数据显示，资金流入投资级与新兴市场债券，并且在10周以来首次流入高收益债。

美银美林分析师引用希腊神话中伊卡洛斯的故事称，“伊卡洛斯式交易可能还未完结，要一直持续到利率大涨而且‘追逐高收益率’的操作出现大规模赎回。”伊卡洛斯借助腊翼飞翔，却因离太阳过近导致腊翼融化而坠海身亡。

美银美林至去年年中还预估股市将出现“一蹶不振式的大跌”，但目前似乎暂时收起了这种看法。

尽管分析师强调市场仍有涨势过度的风险，但他们表示目前的仓位情况似乎还好。他们计算的多空人气指数为6.2，远低于警报开始启动的8的水平。

他们还表示，美银美林第一季目标“偏多”，因预期第一、二季美国实质国内生产总值(GDP)增速都将在5%以上，美股的每股盈余(EPS)则有20%的成长。

标普500指数预计将从目前的2,723点升到2,860点；纳斯达克指数则将从目前的6,000点出头升至8,000点；指标10年期美债收益率由现今的2.46%上涨至2.85%。(完)