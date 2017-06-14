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2017年6月14日 / 凌晨12点47分 / 2 个月前

美银美林调查显示认为股票估值过高的投资者比例创下纪录高位

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦6月13日 - 美银美林对基金经理所做调查周二显示，创纪录高位的投资者认为股票估值过高，四分之三受访者认为网路股价格高昂或存在泡沫；而作多纳斯达克则被认为是最拥挤的交易。

该行在6月2-8日对管理资产总额为5,960亿美元的210名基金经理进行了调查，错过了美国科技股在随后两天的大跌；苹果(AAPL.O)、Facebook(FB.O)、微软(MSFT.O)及Alphabet(GOOGL.O)引领跌势。

在美银美林的调查当中，净44%投资者指称股票估值过高，高于上月的净37%，并且超越1999年网路泡沫时期所创的前纪录高位。

作多纳斯达克连续第二个月被视为最拥挤的交易，有38%的投资者抱此看法，高于5月时的26%。

约57%投资者认为网路股“昂贵”，18%认为存在泡沫。净84%受访者指称，美国为股票高估最严重的区域，刷新纪录最高比例。

尽管存在这些担忧，但投资者还是将全球科技股配比增加至净37%超配，前月为净33%超配。他们对美国股票的整体配比从前月的净17%低配小幅上升至净15%低配。

自美国总统特朗普1月宣誓就职以来，标普500科技类指数已经上扬近14%，以预估市盈率看为2008年初以来最为昂贵。

净47%的投资者表示，全球货币政策的刺激强度太大，比例为2011年4月以来最高。

但与1999年泡沫相比，美银美林发现目前非理性繁荣有所减少，现金配比从前月的4.9%升至5%，仍高于10年均值4.5%。

认为欧洲和新兴市场股票被低估的投资者比例分别为净18%和净48%。然而，对欧元区股票的配比接近两年高点，为净58%超配。

中国信贷紧缩连续第二个月被认定为头号尾部风险，这是31%的受访者的选择。18%的受访者选择全球债市崩溃是最大尾部风险。(完)

编译 龚芳/王兴亚；审校 徐文焰/王颖

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