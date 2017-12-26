企业并购：日本三菱日联金融集团寻求收购印尼Bank Danamon多数股权

路透东京12月26日 - 三菱日联金融集团(MUFG)周二表示，同意收购Bank Danamon Indonesia 73.8%股份，寻求在东南亚最大经济体印尼拓展业务。

三菱日联称其目标是收购该行至多100%股份，交易价值将超过60亿美元，该行一直在与印尼监管方接洽。

这家日本最大银行在声明中称，计划分三个阶段收购Danamon股份。

三菱日联在第一阶段将以15.875万亿印尼卢比(11.7亿美元)，从新加坡国有投资机构淡马锡控股手中收购19.9%的Danamon股份，预计该交易将在数日内完成。

三菱日联接着将在2018年第二季至第三季期间将持股增至40%，具体则有待监管机构的批准。

三菱日联称，在此之后将寻求获准至少持有这家印尼第五大银行的73.8%股份，除自淡马锡收购股份以外，还将从其他股东手中收购。

“我们长期以来一直认同印尼是该地区发展的关键推动力之一，并寻求增强在该国的存在度，”三菱日联亚洲及大洋洲地区执行长Takayoshi Futae在声明中称。

这是热衷收购的三菱日联进行的最新一批收购交易。三菱日联已持有越南Vientinbank、泰国大城银行(Bank of Ayudhya)及菲律宾Security Bank Corp的股份。

日本及其他亚洲银行愈发重视在印尼的存在度，看好该国新兴中产阶层所带来的商机。

日本三井住友金融集团(SMFG)执行长国部毅本周表示，如果当局允许，希望在印尼银行BTPN的持股能提高至50%以上。(完) (编译 王灿/侯雪苹；审校 龚芳)