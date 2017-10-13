中国十九大前人民币由稳定变6.4-6.7区间双向波动--华侨银行

路透香港10月13日 - 新加坡华侨银行（OCBC）周五称，市场普遍认为在中国十九大这个重大会议前，稳定是关键词，但是对于人民币来说，这个关键词已经由稳定变成了双向波动，并预计美元兑人民币继续在6.4-6.7区间内双向波动。

以下为华侨银行外汇市场经济师谢栋铭及华侨永亨银行经济师李若凡撰写的评论摘要：

94果然是美元指数一个坎。过去一周美元再次回落，回吐了四季度以来的涨幅。虽然美联储12月加息概率依然保持在75%以上，但是市场总能找到理由再次抛售美元。回想年初，当时几乎所有人都看涨美元，但是之前看涨的都被打脸了，现在还没缓过神来。所谓爱之深责之切，这也是为甚么美元的每次反弹市场都很谨慎。

过去一周特朗普税改的新闻以及美联储官员的评论依然是影响美元波动的主要因素。特朗普总统过去一周与党内参议员Corker的嘴仗升级，使得市场开始担心特朗普的税改会再次在党内夭折。在没有民主党支持的前提下，共和党参议院内每一票都很关键，而特朗普现在在投票前和党内参议员吵架显然没有帮助。

下周参议院对于2018财年预算案的投票显得更为关键，上周众议院以少数优势通过了预算法案，如果参议院也同样通过的话，那这将为税改扫清第一道障碍，即未来参众两院只要以简单多数，而非絶对多数就可以通过税改。但是如果下周参议院没有通过预算案的话，那也就不用再谈税改了。

周四美联储委员Powell的评论被市场解读为略微鸽派，Powell表示美联储对美国和全球经济最大的贡献就是继续通过追求通胀和就业双目标来确保自己机构的稳定。随着Powell当选下任美联储主席的概率不断上升，市场对他的评论关注度也越高。

目前下任美联储主席人选依然还有很多不确定性，而特朗普总统也继续在面试候选人，本周特朗普总统要面试斯坦福大学的泰勒教授。之前的大热门前美联储委员Kelvin Warsh的概率大幅回落，而Powell在得到了美国财长背书后概率大幅提高排到了第一名。但是基于特朗普总统难以捉摸的脾气，不到最后一刻，市场依然无法确认谁将会是下任美联储主席。这也是为甚么现在就预测2018年美联储政策没有太大意义。

本周三公布的美联储9月会议纪要基本没有新的信息。对于那些要寻找美联储缩表目标的投资者可能要失望了，因为9月压根就没有讨论到美联储预期资产负债表将收缩到甚么水平。除了美国因素之外，西班牙加泰罗尼亚独立的事件也出现反覆，市场已经开始淡化加泰罗尼亚对欧元的影响。

随着10月26日欧洲央行的货币政策会议临近，投资者将会关注欧洲央行将以何种方式和姿态退出量化宽松。基于现在的线索来看，似乎欧洲央行还将在明年上半年扩张资产负债表，这也意味着明年上半年全球流动性将继续保持宽松。而寻找收益的行为可能还会持续下去。

黄金周过后，人民币强势回归。人民币中间价的屡屡高开起到了作用，再加上行长周小川关于进一步推进汇改的讲话，人民币在19大前完美地上演了双向波动。市场普遍认为在中国重大会议前，稳定是关键词。但是对于人民币来说，笔者认为这个关键词已经由稳定变成了双向波动。我们预计美元兑人民币继续在6.4-6.7区间内双向波动。

未来一周，市场将关注今晚的美国CPI数据，而下周美国参议院对预算法案的表决也将是汇率市场关注的焦点。（完）