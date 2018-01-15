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January 15, 2018 / 7:38 AM / a day ago

年末人民币兑美元料6.4 因经济向好及人民币需求增加--东亚银行

1 分钟阅读

路透香港1月15日 - 东亚银行(0023.HK)周一称，由于宏观经济向好以及市场对人民币需求增加，预计今年人民币兑美元年末目标6.4。

东亚银行货币及利率交易部主管陈德祥在研讨会上称，中国去年GDP增长6.9%好于市场预期，预计今年在出口带动下，GDP增长将达6.7-6.8%，对人民币带来支持。

“市场有不少人预期人民币年内将略为贬值，因经济增速稍慢，然我们预计人民币略为升值，年末目标6.4。”他说。

    他解释，宏观经济向好，加上一带一路、大湾区、股权开放、A股入摩以及市场互联互通资金流进一步增加的因素，将带动人民币需求增加。

    他并称，预计美元今年呈“上落”格局，没有大幅升值或贬值的态势，并相信美联储年内维持三次的加息步伐，但不会有第四次加息。对日圆JPY=较为看淡因日本是“最没有条件停止量宽”的国家，英镑走势视乎退欧进展，若谈不拢英镑兑美元GBP=D3年末可能在1.3以下，否则可望在1.4-1.5。

    中国人民币兑美元即期周一早盘一路飙升，一度升破6.43关口创逾两年新高，中间价则大涨358点创2016年5月3日以来高位。

    中国国务院总理李克强上周表示，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右。（完）

    记者 雷美珍；审校 乔艳红

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