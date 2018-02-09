交通银行利用AI技术推出面向大众的手机版理财顾问

路透上海2月9日 - 中国的银行业正积极向零售银行业务转型，按资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)利用大数据和人工智能（AI）技术，推出面向普通大众的手机版沃德理财顾问服务。

沃德顾问是交行专为高净值客户打造的金融服务品牌。此次推出的手机版沃德理财顾问，其目标在于为客户提供智能化的资产配置建议和产品组合方案，解决大众客户的理财需求，这是国内首款为大众客户提供全方位、个性化财富规划的移动产品。

交行新闻稿称，客户只需用手指点击交行手机银行测评按钮，沃德财富顾问就能对客户现有资产配置进行智能化诊断和点评，并通过后台算法提出个性化配置建议，客户确认后可一键购买。

“大数据、人工智能这些金融科技，看似是很高大上的前沿技术，但我们可以把它变得很亲民、便捷。”交通银行个人金融业务部、网络渠道部总经理徐瀚表示。

他说，传统的理财顾问需要花费大量的人力成本，服务门槛高，而沃德理财顾问充分利用大数据挖掘和人工智能等金融科技，融合了交通银行专业财富管理经验，以及1.1亿客户的行为偏好分析，形成了专业科学的理财智慧，并将资产配置服务变得精细化、个性化。

交银施罗德策略分析师马韬则提出，目前市面上一些智能投资产品实质是以人工智能名义，对基金的组合比例做调整，资产配置太单一，难免以偏概全。而沃德理财顾问是通过金融科技，将财富规划与客户的人生财富曲线结合，在风险可控前提下平衡各维度理财需求。（完）