MiFID II将使欧洲银行业每年付出44亿美元成本--报告

路透伦敦12月7日 - 据行业分析公司Coalition，欧洲金融市场的一项广泛改革--即所谓的新金融工具市场指令(MiFID II)，将使欧洲投资银行付出约年营收2.6%的成本，相当于每年44亿美元。

这项新规定于1月3日生效，旨在提高欧洲市场的透明度，为投资者提供更高价值，但料将减少银行业者的获利。

Coalition发表报告称，根据银行业内部就MiFID II对逾25种投行产品影响的估算所得出的结论显示，银行业将能够应付获利因此受到的冲击。

“一直以来，人们都在勾勒一幅非常消极的景象，MiFID II的确会给该行业带来冲击，但我们的报告显示，相关影响可控，”Coalition研究主管Eric Li表示。

Li说，随着银行逐步确定产品的新市场价格应处于何种水准，行业营收下滑的情况在未来12-24个月内就会发生。这类产品举例而言，包括股票交易和研究、或者为企业提供并购及融资的咨询等。

18个月以来，银行业已在苦思该如何在新机制下给这类服务定价。

Li说，受冲击最大的可能是银行业务中最低调的领域之一--证券服务。

目前为止银行业对MiFID II的关注重点是它将如何影响现货股票业务营收，但Coalition表示，在整体的2.6%下滑幅度中，仅有0.4个百分点是受此影响。

而在总计2.6%的营收降幅当中，包括证券服务在内的“银行产品”栏目所造成的拖累占了1.1个百分点。

“众所周知的大麻烦就是证券服务，因为资产管理公司的利润率将受打击。随着转嫁效应发酵，整个金融服务链将连带受到伤害。”Li说。(完)