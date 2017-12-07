FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
MiFID II将使欧洲银行业每年付出44亿美元成本--报告
频道
专题
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
半岛局势
综述：朝鲜称美国的威胁使战争不可避免 中国敦促各方保持冷静
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
时事要闻
哈马斯号召巴勒斯坦人起义 反对特朗普的耶路撒冷计划
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
中国财经
独家：滴滴出行明年将进军墨西哥--消息人士
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年12月7日 / 凌晨3点16分 / 1 天前

MiFID II将使欧洲银行业每年付出44亿美元成本--报告

1 分钟阅读

路透伦敦12月7日 - 据行业分析公司Coalition，欧洲金融市场的一项广泛改革--即所谓的新金融工具市场指令(MiFID II)，将使欧洲投资银行付出约年营收2.6%的成本，相当于每年44亿美元。

这项新规定于1月3日生效，旨在提高欧洲市场的透明度，为投资者提供更高价值，但料将减少银行业者的获利。

Coalition发表报告称，根据银行业内部就MiFID II对逾25种投行产品影响的估算所得出的结论显示，银行业将能够应付获利因此受到的冲击。

“一直以来，人们都在勾勒一幅非常消极的景象，MiFID II的确会给该行业带来冲击，但我们的报告显示，相关影响可控，”Coalition研究主管Eric Li表示。

Li说，随着银行逐步确定产品的新市场价格应处于何种水准，行业营收下滑的情况在未来12-24个月内就会发生。这类产品举例而言，包括股票交易和研究、或者为企业提供并购及融资的咨询等。

18个月以来，银行业已在苦思该如何在新机制下给这类服务定价。

Li说，受冲击最大的可能是银行业务中最低调的领域之一--证券服务。

目前为止银行业对MiFID II的关注重点是它将如何影响现货股票业务营收，但Coalition表示，在整体的2.6%下滑幅度中，仅有0.4个百分点是受此影响。

而在总计2.6%的营收降幅当中，包括证券服务在内的“银行产品”栏目所造成的拖累占了1.1个百分点。

“众所周知的大麻烦就是证券服务，因为资产管理公司的利润率将受打击。随着转嫁效应发酵，整个金融服务链将连带受到伤害。”Li说。(完)

编译 许娜/李婷仪 审校 张明钧/白云

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below