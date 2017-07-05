中国截止一季度末银行业资产托管规模同比增34%至127万亿元

路透北京7月5日 - 中国银行业协会周二称，截至今年第一季度末，中国银行业资产托管规模达126.61万亿元人民币，同比增长34.06%，托管资产占金融机构存款总量的比重，以及占银行业总资产比重呈现逐年上升态势。

新华援引中国银行业协会发布的《中国资产托管行业发展报告（2017）》显示，2010-2016年托管规模平均复合增长率达53.06%；托管资产占金融机构存款总量的比重和占银行业资产总额的比重分别达78.40%、53.89%，呈现逐年上升态势，行业重要性日益凸显。

中国银行业协会秘书长黄润中表示，当前中国托管行业的市场重要性和社会认知度逐步提升，但与国际先进同业相比还存在一定差距。

“在全球范围内，资产托管总量在2016年底已达170万亿美元，其中前五大全球托管行的托管资产总量占近六成，纽约梅隆、道富、摩根大通等单家银行的托管规模均超过中国银行业的托管规模总和。中国托管行业还有更广阔的市场有待挖掘。”他表示。

托管的核心是资产安全保管，作为独立第三方，以账户开立和账户管理职能保障资金的安全独立，进而保障投资人和管理人权益，为金融增信。

黄润中表示，当前维护金融安全、诚信体系构建、资本市场和资管行业发展、银行业转型等新形势催生了多元化的资产托管需求，中国资产托管行业正处于黄金发展期。

黄润中认为，托管行业的发展要打破传统思维，从基础托管服务延伸至财富管理、资源配置、风险管控的全链条。同时要向科技化、精细化发展转型，建设集信息交互、业务处理、板块间关联支撑、增值服务等功能于一体的综合托管平台。（完）