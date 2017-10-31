22家大银行与科技公司R3共同开发出基于区块链的支付系统

路透伦敦10月31日 - 金融科技公司R3周二表示，该公司和全球22家最大的银行已经共同开发出一个国际支付系统，该系统能够让现有的央行货币和任何新出现的数字货币通过区块链技术进行交易。

区块链最早是以支撑比特币等加密货币的架构形式出现，实际上它是一个能够实时进行自我更新的共享数据库。通过计算机算法，区块链可以在几分钟内完成交易处理和结算，而不必向第三方进行验证。

由于不需要手动操作，也无需通过中介验证，不论商业银行还是央行都认为该技术具备使支付变得更快、更可靠以及更容易审核的潜力。

“法国外贸银行(Natixis)相信分布式账本技术(Distributed ledger)在跨境支付方面的潜力，并在这个领域进行了多项尝试，”该行企业和投资银行数字化负责人Frederic Dalibard表示。该行是参与这个项目的银行之一。

他们说，其他参与的银行包括巴克莱、汇丰和德国商业银行。样本系统将在今年底发布。

其他方面也在努力研发基于区块链的跨境支付系统，譬如瑞银牵头创建的可代表每种主要货币的“多功能结算币”(utility settlement coin)。基于区块链的结算系统。

Dalibard称，法国外贸银行对R3项目的特别承诺深信不疑，原因是当央行新发行的数字货币出现时，在R3“Corda”平台运行的该系统的构架有望派上用场。

尽管许多央行考虑发行数字货币，但包括欧洲央行、美联储和日本央行在内的许多大型银行到目前的结论却是，区块链技术还没有成熟到足以支持全球最大支付系统的地步。

德国贝伦贝格银行(Berenberg)上周在报告中写道，区块链是一种“被过度炒作的技术”，面临重大挑战。该行指出，尽管有大量该技术的试验和概念性验证(POC)，但迄今为止却很少有成功案例。

但很多人仍然看好区块链的前景。瑞银财富管理本月在研究报告中称，到2027年区块链会使年度全球经济价值增加多达4,000亿美元，投资该技术就如同在九十年代中期投资互联网一样。(完)