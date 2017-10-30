宝钢前三季净利同比增96% 预计全年净利增50%以上

路透上海10月30日 - 在中国钢铁行业盈利全面复苏之际，国内最大钢企宝钢股份(600019.SS)周六公布三季报，前三季公司实现净利116.68亿元人民币，同比增长95.52%。

宝钢指出，受下游需求、购销差价空间及成本削减支撑，以及得益于下属各制造基地经营能力持续改善，使得公司经营业绩同比明显提升，预计全年净利增速达50%以上。

季报显示，前三季公司实现营收2,518.37亿元，同比增43.12%；每股收益0.53元。

宝钢指出，三季度得益于宏观经济支持及钢铁需求平稳增长，钢铁市场延续良好态势，国内钢材CSPI指数环比二季度涨幅为15.0%。同期，原料市场较二季度有所上涨，三季度普氏62%铁矿石指数较二季度上涨12.7%，但仍低于一季度价格水平，钢铁企业购销差价空间环比扩大，支撑钢铁行业整体业绩水平明显提升。

今年前三季度，公司累计完成铁产量3,390.6万吨，钢产量3,528.2万吨，商品坯材销量3,421.6万吨。9月12日，具备硅钢、碳钢精品钢种生产能力的湛江1550冷轧智能化产线全部进入生产试运行状态，标志着公司投入数百亿元巨资建设的湛江钢铁全部产线顺利投产。

宝钢股份还宣布，全资子公司上海宝钢国际经济贸易公司计划将持有的4,265.83万股西山煤电(000983.SZ)、1,535.34万股潞安环能(601699.SS)和360万股大同煤业(601001.SS),用于参与转融通证券出借交易。

宝钢称，宝钢国际作为长期持有上述三家公司股票的股东，目前所获权益仅限于股票红利。本次向中国证券金融股份有限公司出借标的券，可额外获得利息收入。根据出借期限不同，目前证券出借可获取年化利率为1.5%-2.0%的出借利息收入。

宝钢股份上周五收报7.7元，过去一个月累计上涨3.2%。（完）