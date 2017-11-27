巴克莱称OPEC料在11月30日会议将减产协议延长六或九个月

路透11月27日 - 巴克莱周一称，尽管其预计石油输出国组织(OPEC)会在11月30日的会议上将其牵头的减产协议延长六或九个月，但认为减产程度要比减产期限更为重要。

巴克莱预计，2017年第四季布兰特原油LCOc1将维持在每桶60美元上方，2018年将降至55美元。周一，布兰特原油报每桶63.80美元左右。

“我们认为，产油国会否延长减产协议以及协议的期限都不那么重要。我们认为减产数量才是真正要紧的问题，我们预计11月30日宣布这一细节的可能性很低，”巴克莱分析师在报告中称。

布兰特原油期货价格近来一直高于西德克萨斯中质油(WTI)，因OPEC和俄罗斯等其他产油国同意从今年1月起减产180万桶/日。

“如果会议结果如市场所料，油价可能短期被抛低，但技术面和基本面可能将维持利好，”该行称。

减产协议将于2018年3月到期，但OPEC定于11月30日举行会议对其政策进行讨论。

“政策的可持续性，取决于沙特阿拉伯、俄罗斯、伊朗和科威特愿意在多长时间内牺牲市场份额来换取营收和市场稳定，”该行分析师团队在报告中称。

该行称，预计当前充斥的“地缘政治紧张局势”近期内不会导致石油外交脱离轨道。(完)