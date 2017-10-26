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巴克莱对获利目标底气十足 第三季疲弱业绩拖累股价大跌
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2017年10月26日 / 上午10点08分 / 1 天前

巴克莱对获利目标底气十足 第三季疲弱业绩拖累股价大跌

1 分钟阅读

路透伦敦10月26日 - 巴克莱(BARC.L)在周四为达成获利目标新设置了一个大胆的时间表，尽管其投行业务第三季表现疲弱。该行执行长Jes Staley将焦点放在投行业务成长方面。

巴克莱投行业务近年来表现不济，获利情况都难以赶上其更为平淡的零售银行及信用卡业务，为此一些分析师以及投资者纷纷呼吁放弃这一业务，但Staley一直力挺该业务。

巴克莱公布，第三季税前获利为11亿英镑(14.6亿美元)，逊于该行分析师预估的平均值14.3亿英镑。

截至0815GMT，该行股价大跌7%至1.83英镑，成为英国富时100指数跌幅最大的成分股，也创下该行自2016年6月英退后不久暴跌逾30%以来最大单日跌幅。

自2月份公布全年业绩以来，巴克莱市值已经蒸发近14%。

“我们今年一直在卖出该行股票，与此同时我们认为巴克莱将很难超越本就很低迷的第三季获利预估。看起来他们成功做到了这一点。”券商KBW在谈到巴克莱业绩报告时说道。

然而，Staley表示了他对于巴克莱有能力提高回报的信心，他提出了实现回报目标的时间表。巴克莱称，计划在2019年实现整体股东权益报酬率(ROE)达到9%上方，到2020年时达到10%以上。

不计处置非洲资产的成本，巴克莱的股东权益报酬率目前为7.1%，不过它旗下的两个主要支柱业务--英国和国际部门都分别实现9.4%和10%的报酬率。

Jefferies分析师预测巴克莱2019年股东权益报酬率是8%，巴克莱自己制定的目标要高于这个水准，新时间表显示了该行的雄心。

今年前九个月，巴克莱的市场业务部的收入同比下降14%至35亿英镑。（完）

编译 刘秀红/高琦 审校 王洋/白云

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