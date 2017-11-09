独家：霸菱亚洲新基金计划集资60亿美元--消息人士

路透香港11月9日 - 五位知情人士对路透称，霸菱亚洲投资基金(Baring Asia Private Equity)计划为一档新的亚洲私募股权基金集资60亿美元。追逐成长的新兴市场投资人正在助长一波亚洲集资热潮。

其中一位人士称，这档基金料将在8-12个月内结束集资，这是霸菱第七只亚洲基金及目前为止最大的基金。由于这些信息为机密性质，消息人士要求匿名。霸菱未予置评。

根据数据供应商Preqin，今年全球及地区私募股权公司为专注于亚洲的基金总计集资482亿美元，这已经超过了2016年全年的430亿美元。

全球各地的投资者继续向亚洲配置资本，以掌握市场成长及中国和印度等国经济动能的机会，平均基金的规模也因而推升。

霸菱新的亚洲基金，将成为自KKR & Co (KKR.N)今年6月完成创纪录93亿美元、聚焦亚洲的收购基金以来，亚洲地区最大的一只基金，超过了凯雷投资集团(CG.O)和黑石集团(BX.N)等全球对手类似的融资活动。

消息人士之前告知路透，凯雷拟议50亿美元的亚洲收购基金将完成首轮募资；而黑石正在寻求为其首只泛亚洲收购基金筹资至多30亿美元，旨在到2017年底锁定首批投资。

春华资本集团和中信产业基金等中资企业也计划计划设立以美元计价的基金，筹资目标分别是约28亿美元以及至多22亿美元。

**融资、并购两不误**

除融资外，霸菱亚洲也在忙于并购交易。路透10月份报导，该公司接近达成与中信资本控股有限公司联手，以3.5-4亿美元从培生(Pearson) (PSON.L)处收购华尔街英语(Wall Street English)的交易。

据直接知情人士透露，该公司还已向Trimco International Holdings提交首轮投标，这是一家瑞士投资公司Partners Group旗下的服装标签制造商。据参与交易的消息人士称，该公司估值可能超过6亿美元。

霸菱对该交易不予置评。Partners Group未立即回复置评请求。(完)