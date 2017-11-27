监管部门更加接近就全球性银行业资本规定达成协议

路透伦敦11月24日 - 全球银行业监管部门的监督机构--央行总裁和监管机构主管集团(GHOS)周五表示将于12月7日开会，这是迄今为止最明显的一个迹象，表明终于有可能就完成金融危机后的资本规定达成协议。

法国一直是完成巴塞尔协议III的一个重要阻力，熟悉谈判情况的人士曾表示，除非达成非正式协议，否则GHOS不会开会。

GHOS是由欧洲央行(ECB)总裁德拉吉所领导。

欧洲央行将于12月7日1600 GMT在法兰克福召开一场记者会，同日GHOS也将在法兰克福开会。

GHOS曾准备在1月召开会议，但由于无法达成协议的迹象愈发明朗，该场会议最终被推后。若有可能陷入重蹈覆辙的窘境，该机构不会在下月召开会议。

这些规定由巴塞尔银行监管委员会起草。

该委员会秘书长William Coen上个月曾表示，各成员“距离马拉松的终点线只有几米远。”

银行业者对进一步提高资本要求发出警告，但也期望能就规定达成协议。

德国谈判代表多姆布雷特(Andreas Dombret)上周称，虽然德国央行和金融监管局(Bafin)有些不情愿，但还是支持最新的折衷方案。

这使得法国被孤立并承受来自各方的压力。(完)