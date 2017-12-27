霸王集团盘中大跌逾三成后停牌 控股公司或遭申请清盘

路透香港12月27日 - 中国内地中药洗发液品牌--霸王国际（集团）(1338.HK)周三早盘盘中大跌逾三成后停牌，因控股公司或遭申请清盘。

霸王集团股份于早上10时36分起停牌，停牌前跌30.88%，报0.197港元，稍早一度低探0.19港元，为自2009年上市以来新低。

据路透见到的邀请函显示，霸王集团创办人万玉华拟入禀香港高等法院，要求将霸王集团之控股公司Fortune Station Limited清盘，万玉华将于今天下午召开记者会交代详情。

据信报报导，霸王集团创办人陈启源及万玉华夫妇自2015年初分居后，双方争拗升温，今年4月陈启源入禀高等法院禁止万玉华出售何文田豪宅。

霸王集团2017年中期报告显示，Fortune Station拥有霸王集团60.12%股份，而陈启源、万玉华及Heroic Hour分别持有Fortune Station接近26%、25%及50%的股份。Heroic Hour则由包括霸王集团首席执行官陈正鹤在内的七名子女拥有。

霸王集团于2010年因《壹周刊》一篇有关霸王洗发水含致癌物的报导，令公司收入大跌并连年亏损，至2016年才扭亏为盈。去年，霸王于控告《壹周刊》诽谤的官司中获得胜诉，并获对方赔偿约300万港元及支付80%讼费。（完）