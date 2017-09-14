八一钢铁拟与母公司资产置换 置入资产估值约43.45亿元

路透上海9月14日 - 中国最大钢企宝武钢铁集团旗下新疆八一钢铁股份有限公司(600581.SS)周三晚公布重组预案，八一钢铁拟以持有母公司八钢公司25.1亿元人民币承兑汇票及现金，与八钢公司炼铁系统等资产置换，置入资产预估值为43.45亿元。

公告显示，本次置入资产包括八钢的炼铁系统、能源系统及制造管理部和采购中心的整体资产、经营性负债及业务，置入与置出资产的差额约18.35亿元，以现金支付。

交易完成前，八一钢铁的主营业务为钢铁冶炼、轧制、加工及销售。重组完成后，将拥有包括炼铁、炼钢、轧钢等核心生产工序在内的钢铁生产工艺流程及与之配套的能源辅助系统，实现了钢铁生产的一体化经营，减少了关联交易，提高公司收益水平，增强抗风险能力。

公告显示，随着国内钢铁业环境改善，本次拟置入资产的业绩已出现较大变化。在资产置入前，八一钢铁去年全年和今年上半年实现每股收益为0.05元和0.52元，而置入后备考每股收益分别为-0.75元和1.01元。

八一钢铁自7月中开始停牌，因筹划重大资产重组，停牌前收报13.14元。因上证所需对重组材料进行事后审核，公司股票需继续停牌。（完）