英国经济2018年料将“表现平平” 退欧前企业信心受抑--BCC季度调查

路透伦敦1月10日 - 周三公布的一份重要调查报告显示，英国经济2018年看来将表现平平；该报告显示英国退出欧盟前，企业信心受抑。

根据英国商会(BCC)的季度经济调查报告，企业在2017年最后三个月仍在努力克服成本压力，而且不愿增加投资。

BCC称，服务业扩张速度持续受抑。服务业在英国经济中的占比最大。制造业表现好于服务业，但内需和外需双双放缓。

总而言之，这份调查报告表明，继第三季经济增长略微加快后，去年底经济温和增长。英国国家统计局数据显示，截至2017年9月的三个月，英国经济增长0.4%，低于近0.6%的历史趋势水平。

“近期内经济料将延续温和增长轨道，因英国退欧影响的不确定性、高通胀和低生产率可能将削弱整体经济活动，”BCC的经济部门主管Suren Thiru称。

接受路透调查的分析师普遍认为，2018年英国经济将温和扩张，表现逊于多数类似的国家；但与2016年中意外公投退欧时期前后所做黯淡的预估相比之下，2018年经济表现将会更好。

BCC对7,000家企业所做调查显示，面临招人困难的服务企业比重升至71%，为1989年有纪录以来最高水平。

BCC警告这可能在2018年对企业构成最大的拖累，并呼吁其会员培训更多员工，而不只是抱怨人手短缺的问题。

超过三分之一的服务企业预计将在未来三个月调高价格，为2008年末以来最高比重。

这将令英国央行官员感到忧虑，因为BCC的资料与官方生产者物价数据的关联度较高，而后者为未来通胀压力提供了指引，即使以往关于熟练员工短缺的报告，尚未引发薪资加快增长。

英国政府将于0930GMT发布11月工业生产及建筑业产出，以及贸易等数据。(完)